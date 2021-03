Covid in Campania | la curva del contagio sale al 13% | il bollettino di oggi 2 marzo

(Di martedì 2 marzo 2021) Sono poco più di 2mila i contagi inneldi, 2. I test effettuati sono più di 15mila. In percentuale, significa che è positivo il 13,40% dei test, mezzo punto percentuale in più di ieri quando l’indice diera al 12,96%. Purtroppo si registrano ancora 36 contagi, di cui 7 deceduti nelle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (2 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - TgLa7 : #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli - repubblica : ?? Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - kisskissnapoli : In #Campania l'indice di contagio #Covid sale al 13,4% ? - bbribri75 : RT @VincenzoDeLuca: ??COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (2 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento ?? ht… -

Continua a correre la curva dei contagi da indopo il rally dei giorni scorsi: oggi il virus fa registrare 2.046 positivi su 15.260 tamponi effettuati , 150 in più di ieri con 637 tamponi in più processati. In percentuale, significa che ...L'Asl di Caserta ha invitato i sindaci di 27 comuni ad adottare misure di contenimentoda zona rossa attraverso apposite ordinanze e altri due comuni da fascia arancione. Per la ...della, ...Stanchezza e affanno, ma soprattutto dolori alle articolazioni, ai muscoli, al torace che non passano anche a distanza di settimane o mesi dalla diagnosi di Covid-19: è la ...In Campania sono oltre 44.000 gli appartenenti al personale scolastico che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid. Al 2 marzo sono infatti oltre 182.000 le dosi di vaccino ...