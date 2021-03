PAVOLETTI | PROVE DI RINASCITA CON SEMPLICI

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 1 marzo 2021) Leonardonasce a Livorno il 26 novembre del 1988, è un attaccante attualmente in forza al Cagliari. I suoi inizi sono nelle file del Gruppo Sportivo C.N.F.O. (Cantiere Navale Fratelli Orlando), a 14 anni passa all’Armando Picchi, con cui realizza 16 reti in 71 gare. Successivamente veste le maglie di Viareggio, Pavia, Juve Stabia, Casale, mostrando un ottimo senso del gol: 16 reti in Serie D e 18 nella vecchia C2. Viene acquistato dalla Virtus Lanciano, con gli abbruzzesi vince il titolo di capocannoniere nella Lega Pro Prima Divisione 2011-2012, contribuendo alla promozione del club rossonero in Serie B. Nell’estate del 2012 passa al Sassuolo a titolo definitivo, segnando 5 reti nelle prime 4 presenze in Serie B. Coi neroverdi vince il campionato, ottenendo la prima promozione in A della storia del Sassuolo. Durante questa annata viene fermato per 40 giorni ...