Da Palazzo Chigi fondi alla coop pro-migranti accusata di truffa aggravata (Di lunedì 1 marzo 2021) Luca Sablone ?Decreto graduatoria "Settimana contro il razzismo" Ben 38 associazioni finanziate per la "Settimana contro il razzismo", tra cui anche l'onlus sotto accusa. Meloni: "Tutto questo mentre le imprese chiudono" Agli italiani verranno chiesti nuovamente sacrifici. Non soltanto da un punto di vista sociale, ma soprattutto in chiave economica. In un periodo di crisi eccezionale come quello che stiamo vivendo ci si aspetta che lo Stato si concentri esclusivamente negli aiuti agli italiani per far ripartire il Paese, magari evitando di utilizzare risorse per questioni che per il momento possono attendere. Ma evidentemente quello dell'antirazzismo è ritenuto un fattore di assoluta priorità in piena pandemia. L'Unar - ovvero l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della presidenza del Consiglio dei ministri (Palazzo Chigi) - ...

