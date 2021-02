Telecamere di sorveglianza per controllare lo scarico abusivo | la sfida di un sindaco del Napoletano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Somma Vesuviana, il primo cittadino Salvatore Di Sarno, ha fatto installare delledipresso 15 strade. A breve ne saranno installate anche delle altre. Queste le parole deldel comune vesuviano: “Abbiamo installatolungo 15 strade, altre ancora verranno installate. Lotta anche allodei rifiuti, in quanto lesono collegate direttamente ai monitor di controllo presso le Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale. Per la prima volta le videocamere a Somma Vesuviana. Lesono state già installate su ben 15 strade, anche 2 rilevatori di targhe, mentre altreancora verranno installate nei ...

kindnhes : cercasi persona esperta nell’hackerare le telecamere di sorveglianza di un albergo risp NO PERDITEMPO - ottopagine : Montesarchio, installate le telecamere di sorveglianza #Montesarchio - Ossmeteobargone : RT @INGVvulcani: COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2021-02-24 19:39:00(UTC) - ETNA. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, O… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ?? #Etna monitoraggio strumentale: le telecamere di sorveglianza termiche e visibili monitorano i versanti del vulcano e l'attiv… - FulvioM8 : @cesco_78 La campagna pubblicitaria lo è, la feature è da sempre così che io ricordi. La usavo per caricare i backu… -

Ultime Notizie dalla rete : Telecamere sorveglianza

Ottopagine

Nuovee nuova illuminazione nel parcheggio dietro la stazione. Si amplia ulteriormente la rete didi videoattiva sul territorio comunale di Loano. Da sabato 27 febbraio sono entrate in funzione anche gli "occhi elettronici" che monitorano il parcheggio situato alle spalle ...... ci sono la lettura dei segnali, ladell'angolo cieco e per le manovre in retromarcia per rilevare l'arrivo di mezzi. Presenti anche il sistema di visione perimetrica a 4e il ...Queste le parole del sindaco del comune vesuviano: “ Abbiamo installato telecamere lungo 15 strade, altre ancora verranno installate. Lotta anche allo scarico abusivo dei rifiuti, in quanto le telecam ...Nuove telecamere e nuova illuminazione nel parcheggio dietro la stazione. Si amplia ulteriormente la rete di telecamere di video sorveglianza attiva sul territorio comunale di Loano.