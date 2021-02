Inizia la settimana del primo Sanremo senza Sanremo

Leggi su optimagazine

(Di domenica 28 febbraio 2021) In genere, e per in genere intendo nel mondo prima della pandemia, e nel mondo prima della pandemia e dopo che ho ripreso a scrivere di musica, la domenica era il giorno dell’arrivo a. Parlo delladel Festival, quella che ci si para davanti. Arrivavo adue giorni prima dell’inizio dell’inizio del Festival in televisione perché, nei fatti, ail Festivalva di domenica, almeno per tutto quel mondo di addetti ai lavori che in qualche modo contribuivano a rendere il Festival il Festival. La domenica funzionava così, si arrivava verso ilpomeriggio, ci si appoggiava nel luogo preposto a quelle che sarebbero state le mie attività durante il Festival, un appartamento, una villetta, l’Attico ...