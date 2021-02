De Roon si autocita su Wikipedia | la gag del centrocampista – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Marten deha sempre mostrato una certa ironia sui social: ecco l’ultima trovata deldell’Atalanta –Marten deha sempre mostrato una grande vena ironica sui social sia dopo le sconfitte ma soprattutto dopo le grandi prestazioni con la sua Atalanta. L’olandese, sul suo profilo Twitter, ha postato unadella sua paginamodificata che recita: «Secondo De, il suo stile di gioco è classico e aggraziato», con lo screen fatto per mostrarlo ai figli. Screenshot for my kids. https://t.co/A57WwQvmBz — Marten de(@Dirono) February 28, 2021 Leggi su Calcionews24.com