13 Hours | la storia vera che ha ispirato il film

(Di domenica 28 febbraio 2021) 13: The Secret Soldiers of Benghazi è unad un'incredibileche colpì profondamente il regista Michael Bay. 13: The Secret Soldiers of Benghazi è und'azione biografico, diretto e prodotto da Michael Bay, basato su unatratta dall'omonimo libro di Mitchell Zuckoff del 2014. Ilnarra le vicende dell'11 settembre 2012, quando sei membri dell'Annex Security Team hanno combattuto per difendere il complesso diplomatico americano a Bengasi, in Libia, dopo ondate di attacchi da parte dei militanti. L'11 settembre 2012 i militanti armati di Ansar l-Sharia hanno attaccato un complesso diplomatico statunitense della CIA a Bengasi, in Libia, uccidendo quattro americani, ...