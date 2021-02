Serie A, domani c’è Inter-Genoa: le probabili formazioni (Di sabato 27 febbraio 2021) Le probabili formazioni di Inter-Genoa match della 24a giornata della Serie A Tornano in campo Inter e Genoa che sono pronte ad affrontarsi a San Siro nel match valido per la quinta giornata del girone di ritorno domani 28 febbraio: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: Darmian al posto di Hakimi Un solo cambio in casa Inter dopo la vittoria nel derby di domenica scorsa. Sarà Darmian a prendere il posto dello squalificato Hakimi sulla fascia destra con Perisic largo a sinistra. In mezzo confermatissimo il trio formato da Barella ed Eriksen con Brozovic al centro. In attacco la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez con Sanchez pronto ad entrare a partita in corso. ... Leggi su intermagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Ledimatch della 24a giornata dellaA Tornano in campoche sono pronte ad affrontarsi a San Siro nel match valido per la quinta giornata del girone di ritorno28 febbraio: ecco le. Qui: Darmian al posto di Hakimi Un solo cambio in casadopo la vittoria nel derby di domenica scorsa. Sarà Darmian a prendere il posto dello squalificato Hakimi sulla fascia destra con Perisic largo a sinistra. In mezzo confermatissimo il trio formato da Barella ed Eriksen con Brozovic al centro. In attacco la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez con Sanchez pronto ad entrare a partita in corso. ...

