Madre disgustata dai compiti della figlia di 10 anni: frasi dal contenuto sessuale (Di domenica 28 febbraio 2021) Una Madre si è preoccupata per i compiti a casa assegnati dalla scuola della figlia di 10 anni, dal contenuto ritenuto inappropriato. Annette Farrington, una Madre di 27 anni, originaria di Fazakerley, vicino Liverpool si è preoccupata estremamente per il contenuto inappropriato dei compiti a casa assegnati alla figlia di soli dieci anni. La giovane L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 febbraio 2021) Unasi è preoccupata per ia casa assegnati dalla scuoladi 10, dalritenuto inappropriato. Annette Farrington, unadi 27, originaria di Fazakerley, vicino Liverpool si è preoccupata estremamente per ilinappropriato deia casa assegnati alladi soli dieci. La giovane L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ArieteEsaurita : @venusleez @STYVLEVS94 Si esatto, mi ha scioccato sinceramente e ero talmente disgustata che mia madre urlava alla… - corac3 : RT @Annamar56834309: Madre di tre figli,sposata, scappa di casa per raggiungere un uomo incontrato due mesi fa su Facebook. Sono allibita… - antonellosuccu : RT @Annamar56834309: Madre di tre figli,sposata, scappa di casa per raggiungere un uomo incontrato due mesi fa su Facebook. Sono allibita… - SeFossi_Vento : RT @Annamar56834309: Madre di tre figli,sposata, scappa di casa per raggiungere un uomo incontrato due mesi fa su Facebook. Sono allibita… - milaunicoamore : RT @Annamar56834309: Madre di tre figli,sposata, scappa di casa per raggiungere un uomo incontrato due mesi fa su Facebook. Sono allibita… -