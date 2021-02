Da Alex Schwazer a Federica Pellegrini, sarà il Sanremo più sportivo di sempre (Di sabato 27 febbraio 2021) Alex Schwazer a Sanremo. L’ha invitato Amadeus. Il marciatore sarà ospite nella seconda serata – mercoledì 3 marzo – del Festival. Schwazer racconterà la sua storia e il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo della prossima estate. Una sorta di risarcimento morale per un atleta che solo pochi giorni fa si è visto riconoscere dalla giustizia la propria innocenza, dopo una battaglia durata anni e non priva di tormenti e veleni. https://twitter.com/SanremoRai/status/1343595063025172495 Leggi su vanityfair (Di sabato 27 febbraio 2021) Alex Schwazer a Sanremo. L’ha invitato Amadeus. Il marciatore sarà ospite nella seconda serata – mercoledì 3 marzo – del Festival. Schwazer racconterà la sua storia e il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo della prossima estate. Una sorta di risarcimento morale per un atleta che solo pochi giorni fa si è visto riconoscere dalla giustizia la propria innocenza, dopo una battaglia durata anni e non priva di tormenti e veleni. https://twitter.com/SanremoRai/status/1343595063025172495

FBiasin : Alex #Schwazer a #Sanremo2021. In attesa che si muova anche il 'Palazzo', ci pensa #Amadeus a restituire qualcosa a quest'uomo. - matteorenzi : Qualcuno pagherà per aver distrutto la vita e la carriera di Alex #Schwazer? A lui intanto in grande in bocca al lu… - ilriformista : Nessun giornale ha fatto “mea culpa” su #Schwazer, nessuno ha chiesto scusa a lui e ai lettori. Eppure mai come nel… - LuisCaruso9 : RT @matteorenzi: Qualcuno pagherà per aver distrutto la vita e la carriera di Alex #Schwazer? A lui intanto in grande in bocca al lupo per… - jesuisunbobo : RT @DomaniGiornale: Prove e provette manipolate, falsi testimoni, urine “stressate” nei laboratori, processi farsa. Alex #Schwazer non si è… -