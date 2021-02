Covid: sindaco Palazzuolo sul Senio mobilita i carabinieri e vieta spostamenti con la Romagna (Di domenica 28 febbraio 2021) Ha mobilitato anche i carabinieri, il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Philip Gian Piero Moschetti, per evitare contatti fra il suo comune, nell'Alto Mugello, e la Romagna, a rischio Covid. Il sindaco, temendo una rapida diffusione dei casi di positività, ha deciso di emettere un'ordinanza urgente di sospensione degli spostamenti entro una distanza di 30 km. vietato anche spostarsi per la spesa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 febbraio 2021) Hato anche i, ildisul, Philip Gian Piero Moschetti, per evitare contatti fra il suo comune, nell'Alto Mugello, e la, a rischio. Il, temendo una rapida diffusione dei casi di positività, ha deciso di emettere un'ordinanza urgente di sospensione deglientro una distanza di 30 km.to anche spostarsi per la spesa L'articolo proviene da Firenze Post.

