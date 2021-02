Morto di Covid a solo 48 anni, il dramma che colpisce il M5s: una storia che pesa come un macigno (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un dramma che la dice lunghissima sulla pericolosità del coronavirus, per chi ancora fosse convinto che si tratti di una "banale influenza". Il dramma è quello che ha colpito Andrea Biancoli, Morto a 48 anni a causa del Covid. Biancoli era consigliere comunale di Calderara di Reno, provincia di Bologna, eletto con il M5s. Il consiglio comunale lo ricorderà oggi, giovedì 25 febbraio, all'apertura della seduta che si terrà alle 19 online. Lo farà con un minuto di silenzio e un ricordo del sindaco Giampierlo Falzone e di tutti i gruppi consiliari. Il sindaco ha affermato: "Anche oggi è un triste giorno per tutti noi. Questo maledetto virus ci sta veramente mettendo alla prova. Perdiamo un cittadino attivo nella politica e sensibile al mondo della scuola, cui tanto ha dato. Un membro del nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unche la dice lunghissima sulla pericolosità del coronavirus, per chi ancora fosse convinto che si tratti di una "banale influenza". Ilè quello che ha colpito Andrea Biancoli,a 48a causa del. Biancoli era consigliere comunale di Calderara di Reno, provincia di Bologna, eletto con il M5s. Il consiglio comunale lo ricorderà oggi, giovedì 25 febbraio, all'apertura della seduta che si terrà alle 19 online. Lo farà con un minuto di silenzio e un ricordo del sindaco Giampierlo Falzone e di tutti i gruppi consiliari. Il sindaco ha affermato: "Anche oggi è un triste giorno per tutti noi. Questo maledetto virus ci sta veramente mettendo alla prova. Perdiamo un cittadino attivo nella politica e sensibile al mondo della scuola, cui tanto ha dato. Un membro del nostro ...

