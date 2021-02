Lady Gaga, malviventi sparano al suo dog sitter: è in fin di vita, rapiti i suoi bulldog. Ecco cosa è successo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due uomini armati hanno assaltato il dog-sitter di Lady Gaga, sparandogli al petto e rapendo i bulldog francesi della cantante. A riportare la notizia è il Daily Mail, in un articolo in cui si legge anche che il fatto risale a mercoledì sera, quando Ryan Fischer stava portando a spasso gli amati cani della pop star (Koji, Miss Asia e Gustavo) a West Hollywood quando è stato improvvisamente colpito da una raffica di proiettili. La polizia ha trovato Ryan Fischer cosciente ma agonizzante: è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni “gravi”, secondo i rapporti. I malviventi sono riusciti però a rapire solo due dei cani, perché il terzo è riuscito a scappare ed è stato recuperato poi dalla polizia. Secondo il sito britannico, i sospetti coinvolti nella sparatoria come “due maschi di colore che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due uomini armati hanno assaltato il dog-di, sparandogli al petto e rapendo ifrancesi della cantante. A riportare la notizia è il Daily Mail, in un articolo in cui si legge anche che il fatto risale a mercoledì sera, quando Ryan Fischer stava portando a spasso gli amati cani della pop star (Koji, Miss Asia e Gustavo) a West Hollywood quando è stato improvvisamente colpito da una raffica di proiettili. La polizia ha trovato Ryan Fischer cosciente ma agonizzante: è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni “gravi”, secondo i rapporti. Isono riusciti però a rapire solo due dei cani, perché il terzo è riuscito a scappare ed è stato recuperato poi dalla polizia. Secondo il sito britannico, i sospetti coinvolti nella sparatoria come “due maschi di colore che ...

