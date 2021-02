Il ritorno di Malika Ayane a Sanremo. La canzone? Nata sulla spiaggia

Leggi su iodonna

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili,torna in gara aa tre anni di distanza dal suo ultimo album di inediti Domino e dalla sua “infelice” esperienza come giudice di X-Factor., dieci anni di carriera guarda le foto Interprete di riferimento di un cantautorato raffinato e contemporaneo, vincitrice in più occasioni del prestigioso premio della critica intitolato a Mia Martini, partecipa al Festival per la quinta volta. Leggi ...