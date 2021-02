Abbiamo Lady Gaga in Italia, qualcuno le dica di «passare» da Sanremo (Di giovedì 25 febbraio 2021) I capelli castani, gli occhiali da sole, la mascherina di ecopelle e un kaftano leopardato monospalla. È questo il look che Lady Gaga sfoggia per le strade di Roma in attesa di prepararsi per le riprese di Gucci, il nuovo film di Ridley Scott nel quale presterà il volto a Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci condannata a 26 anni di carcere per aver commissionato il suo omicidio nel 1995. Al centro della pellicola, una delle più attese del prossimo anno, sarà, infatti, il matrimonio tumultuoso tra Patrizia e Maurizio, interpretato da Adam Driver, diviso tra New York, Acapulco e St. Moritz, e il divorzio che ha portato Lady Gucci a escogitare un piano per togliere di mezzo il consorte. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) I capelli castani, gli occhiali da sole, la mascherina di ecopelle e un kaftano leopardato monospalla. È questo il look che Lady Gaga sfoggia per le strade di Roma in attesa di prepararsi per le riprese di Gucci, il nuovo film di Ridley Scott nel quale presterà il volto a Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci condannata a 26 anni di carcere per aver commissionato il suo omicidio nel 1995. Al centro della pellicola, una delle più attese del prossimo anno, sarà, infatti, il matrimonio tumultuoso tra Patrizia e Maurizio, interpretato da Adam Driver, diviso tra New York, Acapulco e St. Moritz, e il divorzio che ha portato Lady Gucci a escogitare un piano per togliere di mezzo il consorte.

