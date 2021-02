Lazio | Reina | «Troppi errori tecnici Mettiamoci il Bayern alle spalle»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al termine della sfida traMonaco degli ottavi di Champions, Pepeha parlato ai microfoni di Sky Sport Pepe, portiere della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Champions League contro ilMonaco. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Sicuramente la loro pressione è stata fatta bene. Noi abbiamo fattonei passaggi e per liberarci dalla pressione. Contro una squadra del genere, quando sbagli ti puniscono. Dobbiamo essere bravi a metterci questo match subito dietrosp. Con il momento di forma che avevamo nelle ultime settimane è giusto sbagliare con una squadra così, ma dobbiamo subito ...

footmercato : Le XI de la Lazio face au Bayern : Reina - Patric, Acerbi, Musacchio - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto,…

Commenta per primo Pepe, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sky d opo il ko contro il Bayern: 'La loro pressione è stata fatta bene, noi abbiamo sbagliato tecnicamente e tatticamente e quando fai errori ...ROMA - Laperde contro il Bayern Monaco , 4 gol presi da Pepe: Lewandowski, Musiala, Sané e l'autorete di Acerbi fanno male. Ma il portiere spagnolo, nel post partita ai microfoni di Sky Sport, ha ...Inizio shock per la Lazio, che dopo dieci minuti è già sotto di un gol: Bayern in vantaggio con un gol del solito Lewandowski, bravo ad approfittare di un retropassaggio sbagliato di Musacchio per ...Al termine della sfida tra Lazio e Bayern Monaco per gli ottavi di Champions, Fabio Capello ha commentato la gara a Sky Sport ...