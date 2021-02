Tre minorenni tentano il colpo ‘perfetto’ in un’abitazione ma… all’uscita si trovano i Carabinieri (Di venerdì 5 febbraio 2021) I Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano, durante un servizio di perlustrazione notturno, hanno arrestato tre minori di etnia rom intenti a saccheggiare una abitazione. I tre, tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni, si erano intrufolati all’interno di una abitazione di una anziana 70enne che, fortunatamente, non era presente al momento della loro irruzione. Sembrava andare tutto per il verso giusto per i tre novelli “Lupin” ma all’uscita dall’abitazione si sono trovati una pattuglia di Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Vittorino. I militari erano stati allertati dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia di Tivoli, su indicazione di alcuni vicini che hanno dato l’allarme. Leggi anche: tentano il colpo in una casa ma arrivano i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Idella Stazione di San Vittorino Romano, durante un servizio di perlustrazione notturno, hanno arrestato tre minori di etnia rom intenti a saccheggiare una abitazione. I tre, tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni, si erano intrufolati all’interno di una abitazione di una anziana 70enne che, fortunatamente, non era presente al momento della loro irruzione. Sembrava andare tutto per il verso giusto per i tre novelli “Lupin” madall’abitazione si sono trovati una pattuglia didella Stazionedi San Vittorino. I militari erano stati allertati dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia di Tivoli, su indicazione di alcuni vicini che hanno dato l’allarme. Leggi anche:ilin una casa ma arrivano i ...

CorriereCitta : Tre minorenni tentano il colpo ‘perfetto’ in un’abitazione ma… all’uscita si trovano i Carabinieri - CasilinaNews : San Vittorino Romano, tre minorenni entrano in casa di una 70enne per derubarla: i vicini danno l'allarme… - romasociale : TRE MINORENNI ARRESTATI PER AVER TENTATO DI RAPINARE LA CASA DI UNA 70ENNE - occhio_notizie : I #clandestini, di cui 4 minorenni e uno di soli 21 anni, erano saliti a bordo del semirimorchio in #Serbia e il lo… - ilquotidianoweb : Spaccio di #droga davanti le #scuole del #Cosentino, presi tre #minorenni #ilquotidianoweb -