Meteo dell’Inverno Ecco come sarebbe potuto essere | come è e come sarà Febbraio

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 28 gennaio 2021)invernale di altre annate. In questi giorni capita di leggerne di tutto. Sì, proprio così, di tutto… Inverno inesistente, inverno finito, primavera imminente e chi più ne ha chi ne metta. Eppure in Italia ci sono ampie aree innevate da un mese, sino a quote pianeggianti. Non ci sono eventieccezionali, c’è un normale inverno europeo. E nel Mondo? Succede di tutto. Rispondiamo con una semplice domanda: ricordate l’anno scorso? Beh, se ricordate cos’è successo un anno fa definire l’attuale un inverno anonimo è assurdo. La scorsa fu una stagione pessima, mai esistita, totalmente dominata dall’Alta Pressione. Ricordate nevicate? Ricordate ondate di freddo? Il freddo arrivò a marzo e fu fugace, mentre dicembre, gennaio efurono mesi anonimi. Quelli sì che furono mesi senza inverno. Quest’anno, invece, le cose ...