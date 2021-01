Usa | Biden sospende temporaneamente la vendita di armi e caccia F-35 ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Una «revisione delle decisioni prese sotto la presidenza Trump» ha portato l’amministrazionehareladiall’e diF-35 agliUniti. Il dipartimento di Stato ha chiarito che si tratta di una «misura di routine amministrativa tipica dei processi di transizione». Tuttavia, l’azione segna, almeno parzialmente, un lieve allontanamento dalla politica di Donald Trump. Fu infatti l’il primo Paese estero che l’ex presidente visitò una volta insediatosi alla Casa Bianca. In particolare, l’accordo per ladiad Abu Dhabi ...

Uno sforzo titanico per un unico grande obiettivo: sconfiggere il Covid entro la fine dell’estate, rendere l’America immune. La promessa di Joe Biden, la sfida del secolo: 300 milioni di vaccini per 3 ...L'amministrazione Biden ha sospeso "temporaneamente" la vendita di armi all'Arabia Saudita e di caccia F-35 agli Emirati Arabi al fine di "riesaminare" le decisioni in materia assunte sotto la precede ...