Torino-Milan Primavera 2-0: finisce così | LIVE NEWS (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Torino-Milan LIVE ULTIME NEWS - Segui la partita Torino-Milan, gara valida per il recupero della 4^ giornata del Campionato Primavera 1. LIVE in corso! Torino-Milan Primavera 2-0: finisce così LIVE NEWS Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ULTIME- Segui la partita, gara valida per il recupero della 4^ giornata del Campionato1.in corso!2-0:Pianeta

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «La corsa per il titolo si fa sulle prime 5-6 squadre, ma in questo momento il Milan è da batter… - MondoPrimavera : ??Vittoria per i padroni di casa nel recupero della 4^ giornata di #Primavera1 tra #Torino #Milan? - MilanPress_it : Sconfitta contro il #Torino per la #Primavera del #Milan ???? - MilanPress_it : 94' - Concessi 40'' in più, poi il direttore di gara fischia tre volte. Il Torino batte il Milan 2-0. Secondo tempo… - ftg_soccer : GOAL! Walter Ferretti U20 in Nicaragua Liga Primera U20 Walter Ferretti U20 3-2 Juventus Managua U20 GOAL! Torino U… -