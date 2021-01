Covid, la percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri risale al 5,17%. I DATI (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il bollettino del ministero della Salute del 27 gennaio riporta 15.204 nuovi casi su 293.770 test effettuati in 24 ore (compresi gli antigenici rapidi), con il rapporto che aumenta rispetto al 4,1% del giorno precedente. Le vittime registrate in un giorno sono 467, le terapie intensive scendo a 2.352 (-20) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il bollettino del ministero della Salute del 27 gennaio riporta 15.204 nuovi casi su 293.770 test effettuati in 24 ore (compresi gli antigenici rapidi), con il rapporto che aumenta rispetto al 4,1% del giorno precedente. Le vittime registrate in un giorno sono 467, le terapie intensive scendo a 2.352 (-20)

OverlookHotel71 : RT @marco_sampietro: ISS: 'La percentuale di casi incompleti per la sintomatologia per i dati Covid della Lombardia è pari al 50,3%, a fron… - MarcoMilani_IT : RT @marco_sampietro: ISS: 'La percentuale di casi incompleti per la sintomatologia per i dati Covid della Lombardia è pari al 50,3%, a fron… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, la percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri risale al 5,17%. I DATI - avv_procopio : RT @SkyTG24: Covid, la percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri risale al 5,17%. I DATI - SkyTG24 : Covid, la percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri risale al 5,17%. I DATI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid percentuale Covid-19, il matematico Sebastiani: “Situazione preoccupante. Servono nuove misure restrittive” Orizzonte Scuola Coronavirus, misura l’efficienza delle campagne vaccinali

L’Italia è ancora «prima in Europa» per la somministrazione dei vaccini contro il Sars-CoV-2, come affermava lo scorso 14 gennaio il commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri? La risposta ...

Fratoianni: "Conte ha gestito bene una pandemia terribile"

“Conte è un punto di sintesi di questa maggioranza e non vedo perché qualcuno dovrebbe pensare che il problema sia Conte che in questi mesi ha affrontato una pandemia terribile”.

L’Italia è ancora «prima in Europa» per la somministrazione dei vaccini contro il Sars-CoV-2, come affermava lo scorso 14 gennaio il commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri? La risposta ...“Conte è un punto di sintesi di questa maggioranza e non vedo perché qualcuno dovrebbe pensare che il problema sia Conte che in questi mesi ha affrontato una pandemia terribile”.