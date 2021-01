Consultazioni: Mattarella sente al telefono Napolitano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Nell'ambito delle Consultazioni per la soluzione della crisi di governo, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sentito al telefono il Presidente emerito, Giorgio Napolitano. Il colloquio è avvenuto dopo l'incontro con il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e prima di quello con il presidente della Camera, Roberto Fico. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Nell'ambito delleper la soluzione della crisi di governo, il Presidente della Repubblica, Sergio, ha sentito alil Presidente emerito, Giorgio. Il colloquio è avvenuto dopo l'incontro con il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e prima di quello con il presidente della Camera, Roberto Fico.

