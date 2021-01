Benevento, Forza Italia: Alle prossime amministrative centrodestra unito (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Nel pomeriggio di ieri 26 gennaio si è riunito il Comitato Cittadino di F.I., presieduto dai Coordinatori provinciale e cittadino Nascenzio Iannace e Annarita Russo, con la presenza del Consigliere Comunale Pina Pedà. Il proficuo incontro ha dato la possibilità di discutere delle problematiche della città di Benevento, dell’impegno da spendere per le prossime elezioni comunali, con un centrodestra unito, e dell’attivismo delle idee e del confronto che dovrà accompagnare tutto il percorso per la realizzazione di un programma politico per la città, serio, fattibile e adeguato Alle esigenze non dei pochi, ma dell’intera cittadinanza”. Inizia così una nota a firma della segreteria cittadina di Forza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Nel pomeriggio di ieri 26 gennaio si è riil Comitato Cittadino di F.I., presieduto dai Coordinatori provinciale e cittadino Nascenzio Iannace e Annarita Russo, con la presenza del Consigliere Comunale Pina Pedà. Il proficuo incontro ha dato la possibilità di discutere delle problematiche della città di, dell’impegno da spendere per leelezioni comunali, con un, e dell’attivismo delle idee e del confronto che dovrà accompagnare tutto il percorso per la realizzazione di un programma politico per la città, serio, fattibile e adeguatoesigenze non dei pochi, ma dell’intera cittadinanza”. Inizia così una nota a firma della segreteria cittadina di...

G_Lapadula : C’è tanta amarezza per non aver vinto, portiamo comunque a casa un punto prezioso per il nostro cammino. Felice an… - FcInterNewsit : Qui Benevento - Doppia seduta verso l'Inter: forza, tattica difensiva e partitella nel menù odierno - ottopagine : Prime parole da giallorosso per Depaoli: 'Forza Strega' #Benevento - QuoSudCampania : Amministrative Benevento: la scelta del candidato a sindaco scatena il terremoto in Forza Italia - primiciadepor : RT @G_Lapadula: C’è tanta amarezza per non aver vinto, portiamo comunque a casa un punto prezioso per il nostro cammino. Felice anche per… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Forza Comunali, Forza Italia Benevento a lavoro per il rilancio della città NTR24 Dimissioni Conte, nasce gruppo ‘Europeisti’: fuori Lady Mastella

È ufficiale: il nuovo gruppo di ‘Responsabili’ al Senato pro Conte è nato. Si chiama Gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico. Lo ha annunciato la presidente, Elisabetta Ca ...

Faida in Forza Italia, accuse a Mauro dal suo successore: “Ho trovato un partito svuotato”, niente retromarce su Lonardo

La pista Lonardo per le comunali 2021 a Benevento che ha già preso corpo e pur non essendo ancora un dato ufficiale e oggi più di una mera ipotesi. Ma anche la frattura interna che si è aperta con i f ...

È ufficiale: il nuovo gruppo di ‘Responsabili’ al Senato pro Conte è nato. Si chiama Gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico. Lo ha annunciato la presidente, Elisabetta Ca ...La pista Lonardo per le comunali 2021 a Benevento che ha già preso corpo e pur non essendo ancora un dato ufficiale e oggi più di una mera ipotesi. Ma anche la frattura interna che si è aperta con i f ...