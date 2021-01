"Il vaccino AstraZeneca efficace su tutte le fasce di età": i dati degli scienziati Gb (Di martedì 26 gennaio 2021) Il vaccino anti-Covid di Oxford/AstraZeneca, realizzato anche con la collaborazione dell’italiana Irbm, si sta rivelando efficace sulle persone di tutte le fasce di età nell’ambito della somministrazione in corso già su milioni di persone nel Regno Unito, primo Paese ad autorizzarlo un mese fa. Lo evidenzia Downing Street citando il professor Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del governo britannico. Vallance ha illustrato oggi ai ministri dati aggiornati secondo cui questo vaccino, come quello Pfizer/BionTech, si mostra “sicuro ed efficace, con una risposta immunitaria analoga su giovani e anziani”. Dubbi sull’efficacia del vaccino AstraZeneca/Oxford/Irbm erano stati sollevati da un paio di giornali ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Ilanti-Covid di Oxford/, realizzato anche con la collaborazione dell’italiana Irbm, si sta rivelandosulle persone diledi età nell’ambito della somministrazione in corso già su milioni di persone nel Regno Unito, primo Paese ad autorizzarlo un mese fa. Lo evidenzia Downing Street citando il professor Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del governo britannico. Vallance ha illustrato oggi ai ministriaggiornati secondo cui questo, come quello Pfizer/BionTech, si mostra “sicuro ed, con una risposta immunitaria analoga su giovani e anziani”. Dubbi sull’efficacia del/Oxford/Irbm erano stati sollevati da un paio di giornali ...

