I tifosi del Brescia contro Balotelli: la risposta di SuperMario è durissima [FOTO]

Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per il campionato di Serie B tra Brescia e Monza, la sfida si è conclusa con il successo della squadra ospite. Ma il match è salito alla ribalta anche per un episodio che riguarda l'attaccante Mario Balotelli, ex della partita. Prima è stato esposto uno striscione durissimo, poi l'attaccante ha trovato i cancelli dello stadio chiusi.

La risposta di Balotelli sui social

Mario Balotelli ha deciso di rispondere per le rime allo striscione esposto dai tifosi del Brescia, attraverso una Stories pubblicata sul profilo Instagram. "Curva Nord: sapete quante cose avrei da dirvi a riguardo di "chi sapete voi"? Le mie prestazioni dell'anno scorso, sono d'accordo con voi, sono state non da Mario e il mea culpa l'ho fatto,

