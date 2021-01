Balotelli risponde ai tifosi del Brescia: “Prestazioni e stagione condizionate da chi non ama la città” (Di martedì 26 gennaio 2021) Mario Balotelli, ex attaccante del Brescia, non ci sta e dopo il brutto striscione di contestazione nei suoi confronti mostrato dai tifosi delle Rondinelle a margine della partita contro il Monza, ha deciso di rispondere a tono via social.Balotelli: risposta sui socialcaption id="attachment 1052559" align="alignnone" width="492" Balotelli (getty images)/caption"Curva nord: sapete quante cose avrei da dirvi a riguardo di ‘chi sapete voi’?". Inizia così la storia Instagram di Balotelli rivolta alla frangia più calda del tifo del Brescia. "Le mie prestazione dell’anno scorso sono, d’accordo con voi, sono state non da Mario e il mea culpa l’ho fatto, ma posso dirvi che sono state anche tanto condizionate da questo personaggio purtroppo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Mario, ex attaccante del, non ci sta e dopo il brutto striscione di contestazione nei suoi confronti mostrato daidelle Rondinelle a margine della partita contro il Monza, ha deciso dire a tono via social.: risposta sui socialcaption id="attachment 1052559" align="alignnone" width="492"(getty images)/caption"Curva nord: sapete quante cose avrei da dirvi a riguardo di ‘chi sapete voi’?". Inizia così la storia Instagram dirivolta alla frangia più calda del tifo del. "Le mie prestazione dell’anno scorso sono, d’accordo con voi, sono state non da Mario e il mea culpa l’ho fatto, ma posso dirvi che sono state anche tantoda questo personaggio purtroppo ...

