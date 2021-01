TIM, il calendario finanziario del 2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Compagnia telefonica ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l’anno 2021: Martedì 23/02/2021 CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e del piano strategico 2021-2023 Mercoledì 31/03/2021 Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e rinnovo del Consiglio di Amministrazione Mercoledì 19/05/2021 CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2021 Martedì 27/07/2021 CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2021 Mercoledì 27/10/2021 CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2021 TIM ha inoltre comunicato che le conference call ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Compagnia telefonica ha reso noto in un comunicato ilper l’anno: Martedì 23/02/CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e del piano strategico-2023 Mercoledì 31/03/Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e rinnovo del Consiglio di Amministrazione Mercoledì 19/05/CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzoMartedì 27/07/CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 giugnoMercoledì 27/10/CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembreTIM ha inoltre comunicato che le conference call ...

TIM ha inoltre comunicato che le conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria si svolgeranno, di norma, successivamente alla riunione di approvazione da parte del ...

