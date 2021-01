Parte da oggi il progressivo spegnimento del 3G di Vodafone (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da oggi, 25 gennaio 2021, prende il via la progressiva riduzione della rete 3G di Vodafone a favore di quella 4G L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da, 25 gennaio 2021, prende il via la progressiva riduzione della rete 3G dia favore di quella 4G L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Da oggi, 25 gennaio 2021, prende il via la progressiva riduzione della rete 3G di Vodafone a favore di quella 4G ...

Piaggia, la cantina nata da un imprenditore del tessile

Mauro Vannucci, agli inizi degli anni Settanta decide di acquistare un terreno per fare casa. In quel terreno però era piantata una vigna che oggi conta oltre 50 anni e produce uno dei migliori vini r ...

