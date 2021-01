In Italia 8.562 nuovi casi e 420 morti. Tasso di positività al 6%: il bollettino (Di lunedì 25 gennaio 2021) I dati di lunedì 25 gennaio. Meno contagi (come lunedì scorso) con 143.116 tamponi: è il numero più basso di test da quando sono stati introdotti quelli rapidi. Il Tasso di positività sale al 6% (ieri 5,4%). Aumentano vittime, ricoveri e terapie intensive Leggi su corriere (Di lunedì 25 gennaio 2021) I dati di lunedì 25 gennaio. Meno contagi (come lunedì scorso) con 143.116 tamponi: è il numero più basso di test da quando sono stati introdotti quelli rapidi. Ildisale al 6% (ieri 5,4%). Aumentano vittime, ricoveri e terapie intensive

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 gennaio: 8.562 nuovi casi, i morti sono 420 - infoitinterno : Coronavirus in Italia: 8.562 nuovi casi, 420 morti e 15.787 guariti - - simcopter : RT @Emergenza24: [25.01-19:30] #Italia 8.562 nuovi casi in 24 ore +++IL VALORE PIÙ BASSO DAL 10.10.2020+++ #coronavirus #coronavirusitalia… - Emergenza24 : [25.01-19:30] #Italia 8.562 nuovi casi in 24 ore +++IL VALORE PIÙ BASSO DAL 10.10.2020+++ #coronavirus… - SmorfiaDigitale : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 gennaio: 8.562 nuovi casi e 420 ... -