Formazioni ufficiali Brescia-Monza, Serie B 2020/2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Brescia-Monza, match valido per il posticipo della diciannovesima giornata della Serie B 2020/2021. Le Rondinelle si trovano parecchio attardate in classifica a causa di un cammino da 21 punti, valevole solo il 13esimo posto. Migliore il cammino dei brianzoli, quarti a quota 31 punti e in piena lotta per la promozione in Serie A. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di lunedì 25 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le Formazioni ufficiali: Brescia: Joronen, Papetti, Chancellor, Mangraviti, Karacic, Van De Looi, Bisoli, Martella, Spalek, Aye, Donnarumma Monza:Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ledi, match valido per il posticipo della diciannovesima giornata della. Le Rondinelle si trovano parecchio attardate in classifica a causa di un cammino da 21 punti, valevole solo il 13esimo posto. Migliore il cammino dei brianzoli, quarti a quota 31 punti e in piena lotta per la promozione inA. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di lunedì 25 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: Joronen, Papetti, Chancellor, Mangraviti, Karacic, Van De Looi, Bisoli, Martella, Spalek, Aye, Donnarumma:Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos ...

