Russia, sostenitori di Navalny continuano sfida a Putin e Mosca accusa gli Usa di 'interferenze' (Di domenica 24 gennaio 2021) Le manifestazioni di protesta hanno riacceso le tensioni fra Mosca e Washington. Il Cremlino accusa di interferenze l'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale russa. Bruxelles minaccia nuove ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 24 gennaio 2021) Le manifestazioni di protesta hanno riacceso le tensioni frae Washington. Il Cremlinodil'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale russa. Bruxelles minaccia nuove ...

petergomezblog : Russia, sostenitori di Navalny in piazza in 70 città: “Almeno 369 persone arrestate, polizia picchia i manifestanti” - PaoloGentiloni : Il coraggio di Akexei #Navalny che torna in Russia. Volo dirottato in un aeroporto diverso. Troppi sostenitori in a… - LauraGaravini : La Russia scarceri #Navalnyj. L'arresto suo e dei suoi sostenitori in aeroporto è l'indegna dimostrazione di forza… - tg2rai : #Russia, fermati oltre 3.300 i sostenitori di #Navalny. #Mosca accusa di interferenze l'ambasciata americana. Al… - SavioFicorella : RT @ConzDenis: @PaoloGentiloni Putin è un grande leader e ha tanti sostenitori ,non solo in russia -