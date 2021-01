(Di domenica 24 gennaio 2021) Alessandro, medico infettivologo del, specialista in aerobiologia, componente della squadra di tecnici che coadiuva l?Unità di crisi regionale considera la scuola un...

Notiziedi_it : Perrella (Cardarelli): «Scuole aperte, inevitabile aumento dei casi. I ragazzi asintomatici portano il virus a casa» - Pinobrigantedel : Perrella (Cardarelli): «Scuole aperte, inevitabile aumento dei casi. I ragazzi asintomatici portano il virus a ca... -

Ultime Notizie dalla rete : Perrella Cardarelli

Il Mattino

Alessandro Perrella, infettivologo del Cardarelli, parla a Il Mattino e nutre molti dubbi per la scuole riaperte. "Abbiamo avuto almeno 30 mila infezioni ...Ai microfoni de Il Mattino, Alessandro Perrella, medico infettivologo del Cardarelli, commenta la riapertura delle scuole in Campania. Per lui ci sarà di certo un impatto sui contagi da Coronavirus. I ...