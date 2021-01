Live Juve-Bologna 0-0 Con Ronaldo Kulusevski | Mihajlovic si affida a Barrow

(Di domenica 24 gennaio 2021) 1'pt Iniziato il lunch match, è dellail primo pallone.Dopo la vittoria in Supercoppa, lantus di Andrea Pirlo torna in campo in campionato ospitando il. I...

juventusfc : E’ arrivato Mister @Pirlo_Official. Le sue parole LIVE anche su @JuventusTv ? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Con noi c'è Moreno #Torricelli ?? On demand, qui ?? - hitokage46_oimo : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ?? - emino1979 : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juve

Dopo la vittoria in Supercoppa, la Juventus di Andrea Pirlo torna in campo in campionato ospitando il Bologna. I bianconeri devono riscattare la sconfitta contro l'Inter. La squadra di Mihajlovic ...Dopo la vittoria in Supercoppa, la Juventus di Andrea Pirlo torna in campo in campionato ospitando il Bologna. I bianconeri devono riscattare la sconfitta contro l'Inter. La squadra di ...