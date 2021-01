Il saluto di Ozil all’Arsenal: “Sono diventato uomo a North London, è un posto che resterà per sempre casa mia” (Di domenica 24 gennaio 2021) Mesut Ozil lascia l’Arsenal, è stato ufficializzato in giornata il suo passaggio al Fenerbahce, che era nell’aria da svariati giorni. Ecco la sua lettera di saluti e ringraziamenti che il calcicatore tedesco ha postato su Twitter, dedicata alla società in cui ha trascorso gli ultimi sette anni della sua carriera: “Cari Gunners,Sette anni e mezzo. Quasi tremila giorni. Mi sembra così strano dover scrivere questo messaggio dopo così tanto tempo a Londra. Da quando Sono arrivato, qui mi Sono sentito a casa. Sono stato accolto a braccia aperte dallo staff, dai compagni di squadra, e, cosa più importante, dai tifosi. Sarò sempre grato per la fiducia avuta da parte di Arsene Wenger nei miei confronti, nel settembre 2013. Sono diventato uomo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Mesutlascia l’Arsenal, è stato ufficializzato in giornata il suo passaggio al Fenerbahce, che era nell’aria da svariati giorni. Ecco la sua lettera di saluti e ringraziamenti che il calcicatore tedesco ha postato su Twitter, dedicata alla società in cui ha trascorso gli ultimi sette anni della sua carriera: “Cari Gunners,Sette anni e mezzo. Quasi tremila giorni. Mi sembra così strano dover scrivere questo messaggio dopo così tanto tempo a Londra. Da quandoarrivato, qui misentito astato accolto a braccia aperte dallo staff, dai compagni di squadra, e, cosa più importante, dai tifosi. Sarògrato per la fiducia avuta da parte di Arsene Wenger nei miei confronti, nel settembre 2013....

ItaSportPress : Mustafi e il saluto strappalacrime ad Ozil: 'Il più generoso in campo e fuori. Come squadra non siamo stati in grad… -

Ultime Notizie dalla rete : saluto Ozil Il saluto di Ozil all’Arsenal: “Sono diventato uomo a North London, è un posto che resterà per sempre casa mia” alfredopedulla.com Ozil saluta l’Arsenal: «Ricordi indelebili. Ringrazio il club»

Mesut Ozil, nuovo calciatore del Fenerbahce, ha dedicato un messaggio di saluti all'Arsenal: le sue dichiarazioni al canale ufficiale dei Gunners ...

Mesut Ozil passa al Fenerbahce e dice addio all’Arsenal: è ufficiale

Mesut Ozil è ufficialmente un nuovo giocatore del Fernerbahce. Il fantasista tedesco, a 32 anni, si è trasferito nel club turco di cui è sempre stato tifoso. L’Arsenal l’ha salutato con delle parole d ...

Mesut Ozil, nuovo calciatore del Fenerbahce, ha dedicato un messaggio di saluti all'Arsenal: le sue dichiarazioni al canale ufficiale dei Gunners ...Mesut Ozil è ufficialmente un nuovo giocatore del Fernerbahce. Il fantasista tedesco, a 32 anni, si è trasferito nel club turco di cui è sempre stato tifoso. L’Arsenal l’ha salutato con delle parole d ...