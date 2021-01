Lasciarsi al telefono come Ben Affleck e Ana de Armas

Leggi su vanityfair

(Di sabato 23 gennaio 2021) La decisione di prendere strade separate sarebbe maturata, per prima, in Ana de Armas. «Ben Affleck non esce più con Ana, lei ha chiuso», ha raccontato a People una fonte vicina alla coppia, spiegando, però, come la fine dell’amore sia stata accettata placidamente anche da Affleck. Che, addirittura, non avrebbe avuto bisogno di un confronto faccia a faccia.