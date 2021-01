Juve, De Ligt negativo al Covid: sarà convocato per il Bologna (Di sabato 23 gennaio 2021) TORINO - Matthijs de Ligt è guarito dal Coronavirus e sarà disponibile per la partita di campionato tra Juventus e Bologna. Il difensore olandese è risultato negativo al tampone per il Covid e torna a ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021) TORINO - Matthijs deè guarito dal Coronavirus edisponibile per la partita di campionato trantus e. Il difensore olandese è risultatoal tampone per ile torna a ...

juventusfc : ?? @2DaniLuiz: «E' tutta la stagione che dobbiamo fare i conti con le assenze. E' chiaro che ci mancano Demiral e de… - despecialuan : @mattiamelara_ Ma infatti il contesto non esiste. Ogni realtà è un contesto. Se questo fosse un fattore determinant… - sportli26181512 : Juve, De Ligt negativo al Covid: sarà convocato per il Bologna: Il difensore olandese torna a disposizione di Pirlo… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Comunicato Juve: De Ligt è guarito dal Covid. Sarà convocato per il match contro il Bologna - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, UFFICIALE: #DeLigt negativo al Covid e convocato con il #Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Ligt Infermeria Juve: in quattro si allenano a parte, de Ligt e Alex Sandro isolati JMania UFFICIALE | Juventus, De Ligt negativo al Covid-19: a disposizione col Bologna

La Juventus se la vedrà domani col Bologna, nel lunch match della diciannovesima giornata di Serie A, ma già oggi arriva un motivo per sorridere: Matthijs De Li ...

Juventus, de Ligt guarito dal Coronavirus: il comunicato

La Juventus può sorridere: è risultato negativo al Coronavirus il difensore Matthijs de Ligt dopo due settimane ...

La Juventus se la vedrà domani col Bologna, nel lunch match della diciannovesima giornata di Serie A, ma già oggi arriva un motivo per sorridere: Matthijs De Li ...La Juventus può sorridere: è risultato negativo al Coronavirus il difensore Matthijs de Ligt dopo due settimane ...