Diretta Milan-Atalanta 0-1: gol di Romero | LIVE NEWS (Di sabato 23 gennaio 2021) Milan-Atalanta LIVE ULTIME NEWS -Alle ore 18:00 c'è Milan-Atalanta a 'San Siro' Segui con noi la Diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli Diretta Milan-Atalanta 0-1: gol di Romero LIVE NEWS Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 gennaio 2021)ULTIME-Alle ore 18:00 c'èa 'San Siro' Segui con noi latestuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli0-1: gol diPianeta

AntoVitiello : Ufficiale la data della Coppa Italia. Il derby ai quarti di finale Inter-Milan sarà il 26 gennaio ore 20,45 diretta RAI 1 - webecodibergamo : Goooooooooooooool Romero porta in vantaggio l'Atalanta al 23' - fanpage : #MilanAtalanta, segui il match in diretta - claud10_90 : #SkySport mette il risultato dell inter quando mostrano il milan ed il risultato del milan quando mostrano l inter.… - infoitsport : Milan-Atalanta, dove vederla in diretta Tv e streaming sabato 23 gennaio -