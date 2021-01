Salvini dice che dare della escort a Melania Trump fa schifo. Vero: come definire bambola gonfiabile la Boldrini (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ha ragione, perfettamente ragione. Nei giorni scorsi aveva detto: 'dare tranquillamente della escort in diretta a Melania Trump è indegno di un 'uomo' e del 'servizio pubblico' Rai. Assordante ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ha ragione, perfettamente ragione. Nei giorni scorsi aveva detto: 'tranquillamentein diretta aè indegno di un 'uomo' e del 'servizio pubblico' Rai. Assordante ...

matteosalvinimi : #Salvini: Non può Speranza dire 'Tutti a casa' mentre Azzolina dice 'Tutti a scuola'. Si mettano d'accordo almeno t… - mante : Il vantaggio oratorio di Salvini è che alla Sagra dello Zampone, all’aperitivo in bermuda al Papeete o al Senato du… - F_DUva : #Salvini chiede al presidente #Mattarella di fare in fretta. Dice anche che se gli chiedono di governare è pronto d… - Lellasilvi : RT @soniabetz1: #Santanchè dice di smetterla di dire che è grazie a #Conte se l'Italia ha ottenuto tutti quei soldi, vi immaginate ci fosse… - TaniuzzaCalabra : La #Isoardi dice che con Salvini è stata la storia più importante della sua vita. Vita triste eh. -