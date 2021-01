La chitarra di Lalas | i concerti di Osvaldo | il rap di Gollini Quanti calciatori dall' ugola d' oro o quasi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Musica e pallone, un binomio che piace e fa divertire. L'ultimo della lista è Rafael Leao, che a fine gennaio esordirà come rapper. La storia del calcio è piena di- cantanti, soprattutto ...

La Gazzetta dello Sport

Alexi Lalas, il primo calciatore a stelle e strisce del nostro campionato (dopo i Mondiali 1994 giocati negli USA, il neopromosso Padova punta su Lalas in difesa: il difensore giocherà 2 stagioni in S ...Il primo americano in A: "Questo boom arriva da lontano. Siamo cresciuti nelle strutture e nella cultura del calcio ...