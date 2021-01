Governo | Lonardo | “Meloni si presenta senza macchia | ma anche lei ha usufruito di transfughi Forza Italia? È ormai ostaggio di Salvini”

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuova replica di SandraMastella, senatrice del Gruppo Misto, alla leader di Fratelli d’Giorgia, stavolta ai microfoni de “L’s’è desta”, su Radio Cusano Campus. La parlamentare cita inevitabilmente il caso Scilipoti del dicembre 2010, ai tempi delBerlusconi IV, nel quale Giorgiaera ministro della Gioventù: “In questo momento storico, per rispetto alle tantissime famiglie che hanno perso i propri cari, dobbiamo essere molto attenti alla verità delle cose. Io non posso sopportare questa doppia morale che diventa immorale da parte di chi hadio costruttori, che dir si voglia. E non è neppure giusto che gli strali vadano solo a Berlusconi, quando poi lei, che si vuole ...

Potrebbe anche astenersi", dice il sindaco di Benevento e grande tessitore in Parlamento per la caccia ai "responsabili" a Un Giorno da Pecora parlando del sostegno al governo da parte di sua moglie, ...“Meloni? Si presenta come quella senza macchia, ma anche lei ha usufruito dei transfughi. Non posso sopportare questa doppia morale, che diventa immorale” ...