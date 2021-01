Lazio-Parma dalle 21,15 diretta live. Formazioni: chance per Muriqi, D'Aversa sceglie Sprocati in attacco (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si torna in campo all'Olimpico dopo la sbornia del derby. La Lazio scende in campo stasera per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di fronte il Parma di D'Aversa: partita da dentro o fuori.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si torna in campo all'Olimpico dopo la sbornia del derby. Lascende in campo stasera per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di fronte ildi D': partita da dentro o fuori....

SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - btsportfootball : More Coppa Italia coming your way ?????? ?? Lazio vs. Parma ?? 8.15pm | BT Sport 1 HD - RedReveal : #rr #loanwatch - @andrinhopereira starts as Lazio face Parma in Coppa Italia. #mufc - OndeTemJogoHoje : A Lazio do matador Ciro Immobile tentar seguir em frente na Coppa Italia. Assista Lazio x Parma no @DAZN_BRA , as 17:15h -