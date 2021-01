Highlights e gol Eibar-Atletico Madrid 1-2, Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Atletico Madrid vince 1-2 contro l’Eibar strappando sul finale i tre punti. La capolista riesce a non fermarsi nella sfida della 19° giornata de La Liga. Il confronto si era sbloccato al 12° con il rigore del portiere della squadra basca, Marko Dmitrovic che dagli undici metri non ha sbagliato. A ribaltare le sorti della serata ci ha pensato poi Luis Suarez, prima pareggiando al quarantesimo e nel finale trasformando il rigore decisivo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’vince 1-2 contro l’strappando sul finale i tre punti. La capolista riesce a non fermarsi nella sfida della 19° giornata de La. Il confronto si era sbloccato al 12° con il rigore del portiere della squadra basca, Marko Dmitrovic che dagli undici metri non ha sbagliato. A ribaltare le sorti della serata ci ha pensato poi Luis Suarez, prima pareggiando al quarantesimo e nel finale trasformando il rigore decisivo. SportFace.

SkySport : 'POGBA PROVA IL TIROOO?' GOL STREPITOSO CONTRO IL FULHAM ? ? United batte Fulham in rimonta: al 65' Pogba prende la… - SkySport : Il successo della Juve nella notte di Supercoppa contro il Napoli. HIGHLIGHTS - sportface2016 : #LazioParma: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #CoppaItalia - sportli26181512 : Liverpool-Burnley 0-1: Nel match valevole per la diciottesima giornata della Premier League, vittoria per 1-0 del B… - denaro_luca_90 : RT @SkySport: 'POGBA PROVA IL TIROOO?' GOL STREPITOSO CONTRO IL FULHAM ? ? United batte Fulham in rimonta: al 65' Pogba prende la mira dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Manchester City-Aston Villa 2-0, gol e highlights: sesta vittoria di fila Sky Sport Eibar – Atletico Madrid 1-2 gol e highlights, Suarez decisivo allo scadere! – VIDEO

Liga: Eibar - Atletico Madrid 1-2 gol e highlights. Suarez decisivo allo scadere fa doppietta, ecco le immagini della sfida.

Highlights e gol Eibar-Atletico Madrid 1-2, Liga 2020/2021 (VIDEO)

L’Atletico Madrid vince 1-2 contro l’Eibar strappando sul finale i tre punti. La capolista riesce a non fermarsi nella sfida della 19° giornata de La Liga. Il confronto si era sbloccato al 12° con il ...

Liga: Eibar - Atletico Madrid 1-2 gol e highlights. Suarez decisivo allo scadere fa doppietta, ecco le immagini della sfida.L’Atletico Madrid vince 1-2 contro l’Eibar strappando sul finale i tre punti. La capolista riesce a non fermarsi nella sfida della 19° giornata de La Liga. Il confronto si era sbloccato al 12° con il ...