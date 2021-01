Governo | Maraio Psi | ' abbiamo pensato al Paese | ora faremo sentire nostra voce'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Siamo socialisti e liberi. In questi giorni non potevamo avventurarci, rispetto alla crisi, in scelte diverse. Non potevamo far saltare il tavolo nella speranza di ottenere qualcosa.sostenuto ilal". Lo dice il segretario del Psi Enzonella sua newsletter. "Restiamo dove siamo sempre stati eancora la. Losui vaccini, sulla scuola, loper dare sostegno a chi ha più bisogno. Solleciteremo le forze di maggioranza per rilanciare l'azione dell'Esecutivo, inviteremo gli alleati a ripensare la coalizione", sottolinea tra l'altro. "Dovremo fare, ed è ...