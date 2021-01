Genoa, Preziosi svela: “Scamacca rimane a Genova, lo stesso Shomurodov. La Juventus ha chiesto una cosa ben precisa” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Abbiamo parlato con la Juventus, ma Scamacca e Shomurodov restano qui.Così Enrico Preziosi, presidente del Genoa intervenuto in merito ad alcuni temi legati con un filo diretto al calciomercato. Questa finestra di operazioni - fortemente influenzata dall'emergenza sanitaria - si sta dimostrando piuttosto strana ed imprevedibile, con affari impostati più sull'autofinanziamento che su veri e propri investimenti. Nonostante questo, però, il Grifone si è regalato negli ultimi giorni l'arrivo di un giocatore esperto come Kevin Strootman, primo regalo fatto al neo tecnico Ballardini.Preziosi, tuttavia, pensa anche alle uscite, sottolineando quelle che sono le sue certezze per il futuro di due giovani emergenti e centrali nel progetto ligure come Gianluca Scamacca e Eldor ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) Abbiamo parlato con la, marestano qui.Così Enrico, presidente delintervenuto in merito ad alcuni temi legati con un filo diretto al calciomercato. Questa finestra di operazioni - fortemente influenzata dall'emergenza sanitaria - si sta dimostrando piuttosto strana ed imprevedibile, con affari impostati più sull'autofinanziamento che su veri e propri investimenti. Nonostante questo, però, il Grifone si è regalato negli ultimi giorni l'arrivo di un giocatore esperto come Kevin Strootman, primo regalo fatto al neo tecnico Ballardini., tuttavia, pensa anche alle uscite, sottolineando quelle che sono le sue certezze per il futuro di due giovani emergenti e centrali nel progetto ligure come Gianlucae Eldor ...

Oldgenoa : RT @rep_genova: Preziosi: 'Se Messina si muove per il Genoa lo ringrazierò' [aggiornamento delle 20:35] - infoitsport : Ferrero e Preziosi dietro ai contatti tra Genoa e Sampdoria: il retroscena - infoitsport : TMW - Genoa, Preziosi: 'Scamacca è nostro. Per sapere se rimane serve una palla di vetro' - infoitsport : Genoa, Preziosi: «Operazioni con la Sampdoria? Non lo escludo» – VIDEO - infoitsport : Genoa, Preziosi: 'Scamacca resta. La Juve non ha chiesto Shomurodov' -