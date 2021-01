Evento all’Archiginnasio di Bologna per i 60 anni di Paolo Fresu

Leggi su dire

(Di giovedì 21 gennaio 2021) BOLOGNA – Non sarà ‘solo’ un concerto, ma un viaggio tra storia e cultura che partirà dalla sala Stabat Mater, passando per il Teatro Anatomico e per le sale dei Diciotto e di Lettura e toccando anche i foyer così come le ampie scalinate dei giuristi e degli artisti. È il regalo che Bologna sta preparando per Paolo Fresu, che il 10 febbraio compirà 60 anni e ha scelto di festeggiarli nella città che lo ha adottato, dalla fine degli anni ’80. La festa per il trombettista sardo, sotto l’insegna “P60lo Fresu – Musica da lettura”, si celebrerà dunque nella biblioteca dell’Archiginnasio che, per l’occasione, diventerà uno speciale teatro, a porte chiuse, come simbolo della città che ospita l’Università più antica del mondo.