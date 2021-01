Donald Trump | dopo la Casa Bianca | vivrà in una dimora sfarzosa in Florida

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 21 gennaio 2021)non è più il presidente degli Stati Uniti, il suo mandato è giunto al termine e ora è Joe Biden il nuovo inquilino della.Il 20 gennaio 2021 è una data storica:, il primo presidente della storia ad essere stato messo per due volte in stato d'accusa attraverso la procedura di impeachment, è diventato anche uno dei pochi a non essere stato rieletto per un secondo mandato. Nulla di strano visto quanto ha combinato nei 4 anni in cui è stato al potere, dai capricci su Twitter al «colpo di stato» al Campidoglio. Così il camion dei traslochi è arrivato al 1600 della Pennsylvania Avenue per portare via tutte le sue cose. L'«arrivederci» allaLa cattiva notizia è quando nel suo discorso d’addio ha dichiarato: «In qualche modo ...