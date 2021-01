Udinese-Atalanta 1-1 | Muriel risponde a Pereyra | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alla Dacia Arena la Dea fa turnover e i bergamaschi non vanno oltre l’1-1. Secondo pareggio consecutivo per Gasperini1-1, Cronaca,ed– Entrambe le squadre che scendono oggi in campo alla Dacia Arena per il recupero della decima giornata di campionato hanno bisogno di punti. L’vuole vincere per il terzo posto solitario, l’dopo una serie di sconfitte, comprese quelle dolorose con Napoli e Sampdoria, deve necessariamente riprendere le distanze dalla zona retrocessione, ora a soli tre punti dai bianconeri. La sfida di ...