Lady Gaga canta per Joe Biden | perché il suo abito è un segnale politico

Radio1Rai : ?? #InaugurationDay Lady Gaga canta l'inno nazionale - LiaCapizzi : E chi se la dimenticherà mai questa versione di The Star-Spangled Banner? Meraviglioso e potentissimo l'inno americ… - thiago_p : Aguardando a posse da presidente Lady Gaga - ikigaiseb : RT @yleniaindenial: Lady Gaga si è vestita chiaramente da Katniss Everdeen perché finalmente si sono liberati di Trump. #InaugurationDay - rseglint : RT @pondgitsune: è fatta, Lady Gaga è finalmente la nuova presidente degli Stati Uniti -

Vestita con una lunga e larga gonna rossa e una maglia nera, Lady Gaga ha sceso le scale del palco allestito e ha quindi intonato le note di The Star Spangled Banner usando un microfono color oro. Joe ...Look totalmente diverso per Jennifer Lopez, che ha optato per un outfit total white, con camicia con collo a sbuffo, pantaloni ampi e cappotto lungo. editato in: da. È stata una cerimonia di insediame ...