Inzaghi: 'Concentrati sulla Coppa Italia. Peccato per gli ennesimi infortuni...' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA - L'euforia del momento in casa Lazio , dopo il derby, si dovrà mettere in campo per la Coppa Italia. All'Olimpico arriva il Parma , in difficoltà, ma voglioso di ritrovare fiducia. Ai microfoni ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA - L'euforia del momento in casa Lazio , dopo il derby, si dovrà mettere in campo per la. All'Olimpico arriva il Parma , in difficoltà, ma voglioso di ritrovare fiducia. Ai microfoni ...

sportli26181512 : Inzaghi: 'Concentrati sulla Coppa Italia. Peccato per gli ennesimi infortuni...': Il tecnico della #Lazio, in vista… - flamanc24 : RT @fbmaarket: Inzaghi l'ha preparata in settimana nei minimi dettagli ed i ragazzi erano concentrati al massimo nel seguire le indicazioni… - misterbarcollo : RT @fbmaarket: Inzaghi l'ha preparata in settimana nei minimi dettagli ed i ragazzi erano concentrati al massimo nel seguire le indicazioni… - Aquila6811 : RT @fbmaarket: Inzaghi l'ha preparata in settimana nei minimi dettagli ed i ragazzi erano concentrati al massimo nel seguire le indicazioni… - fbmaarket : Inzaghi l'ha preparata in settimana nei minimi dettagli ed i ragazzi erano concentrati al massimo nel seguire le in… -