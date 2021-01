Calcio: Juventus, Juan Cuadrado è negativo al Covid-19 e giocherà la Supercoppa Italiana (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un comunicato della Juventus di pochi minuti or sono fa sorridere l’intero club: c’è, infatti, la negativizzazione di Juan Cuadrado, che dunque non deve più avere a che fare con il Covid-19 e può tornare all’interno del gruppo allenato da Andrea Pirlo. Questo il testo del comunicato: “Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera“. L’incontro in questione, naturalmente, è quello valido per la Supercoppa Italiana, in cui la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un comunicato delladi pochi minuti or sono fa sorridere l’intero club: c’è, infatti, la negativizzazione di, che dunque non deve più avere a che fare con il-19 e può tornare all’interno del gruppo allenato da Andrea Pirlo. Questo il testo del comunicato: “ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera“. L’incontro in questione, naturalmente, è quello valido per la, in cui la ...

